وزير التربية: تنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف رقمنة في القطاع

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن عملية رقمنة قطاع التربية الوطنية قطعت شوطا كبيرا. و أن التحضيرات جارية لتنظيم ملتقى وطني لتقييم العملية لحصر الإنشغالات والعمل على رفع العقبات وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة.

وقال بلعابد خلال زيارته أمس إلى ولاية خنشلة، أن قطاع التربية قام برقمنة عديد العمليات التي ساهمت في تطوير القطاع لاسيما تلك التي تستدعي الدقة و الشفافية و الحياد في معالجتها. حيث يتم حاليا تسجيل وتنظيم مواعيد الامتحانات لفائدة 11 مليون تلميذ متمدرس عبر 30 ألف مؤسسة تربوية. يعمل بها قرابة المليون موظف عبر الأطوار التعليمية الثلاث بفضل الرقمنة.

وأضاف وزير التربية، أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لتنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف رقمنة قطاع التربية الوطنية. باعتباره أحد الحلول الناجعة للرقي بالقطاع. حيث سيتم الاستماع لحصيلة عمل القائمين على هذا الملف و كذا انشغالاتهم من أجل العمل على رفع كل العقبات التي اعترضتهم. من أجل حلها و إتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة للرقمنة.

كما أبرز بأنه زيادة على صياغة البرامج التربوية من خلال الكتاب الرقمي لتخفيف الحقيبة المدرسية على التلاميذ. تواصل وزارة التربية الوطنية تزويد مختلف المدارس المنتشرة عبر تراب الوطن باللوحات الرقمية عشية كل دخول مدرسي. تحسبا للوصول إلى تغطية شاملة بهذه اللوحات التي تساعد التلاميذ على التحصيل الجيد مواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في كافة بلدان العالم.

وبشأن البعثة الاستعلامية البرلمانية التي زارت مؤخرا ولاية خنشلة وعاينت مختلف هياكل قطاع التربية. أفاد الوزير بأن التقرير الذي دونته كان محل متابعة ودراسة من طرف دائرته الوزارية. مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة يعد مجهودا يضاف إلى جهود ممثلي القطاع. و كذا شبكة المفتشين المتواجدين بكل التراب الوطني لتطوير المدرسة الجزائرية.

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