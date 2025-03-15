وزير التربية: دعم النخب والكفاءات في مجال الرياضيات

أكد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية فعالة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاكتشاف ودعم النخب والكفاءات في مجال الرياضيات منذ المراحل الأولى من التعليم.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال إشرافه صباح اليوم السبت، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الشباب، المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على مراسم الاحتفاء باليوم الدولي للرياضيات، الذي يُصادف 14 مارس من كل سنة.

وقد نُظمت هذه الاحتفالية بالقطب العلمي والتكنولوجي، الشهيد عبد الحفيظ إحدادن، في سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، تحت شعار “الرياضيات، الفن، والإبداع”. وقد شهدت الفعالية حضور عدد من رؤساء وممثلي الهيئات الدستورية، إضافة إلى إطارات سامية في الدولة.

وتضمن برنامج الاحتفاء محاضرات وعروض تفاعلية تناولت تاريخ الرياضيات. وأهمية مشاركات الجزائر في منافسات أولمبياد الرياضيات العالمية.

كما تم تكريم أربعة تلاميذ فائزين في الطبعة الثانية لألعاب الرياضيات والمنطق. بالإضافة إلى تكريم ستة طلبة فائزين في منافسات الرياضيات.

وفي كلمته، أكد وزير التربية الوطنية أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية فعالة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لاكتشاف ودعم النخب والكفاءات في مجال الرياضيات منذ المراحل الأولى من التعليم.

وأضاف أن تعزيز اهتمام الطلاب بالرياضيات، خاصة الرياضيات التطبيقية، يعد أساساً للتطورات التكنولوجية الحديثة. مثل الذكاء الاصطناعي والفيزياء الفضائية والعلوم الطبية.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أشار الوزير إلى ثلاثة محاور أساسية وهي تعميق وتقوية التكوين في الرياضيات. من خلال فتح ثانويات متخصصة على مستوى الوطني لجذب التلاميذ المتفوقين في مادة الرياضيات.

بالإضافة إلى دعم أولمبياد الرياضيات بتوفير التأطير والتدريب المستمر للطلاب المتفوقين. وتعزيز اتفاقات الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالإضافة إلى التعاون مع دول ذات خبرة في مجال الرياضيات والتكنولوجيا.