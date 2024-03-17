وزير التربية: رقمنة عملية تسجيل تلاميذ الأولى إبتدائي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قطاع التربية يشهد رقمنة حقيقية لعديد العمليات. أين تم دراستها خلال الندوة التي نظمت الجمعة والسبت الفارطين.

وأشار وزير التربية خلال تصريح على هامش زيارته اليوم الأحد إلى ولاية عين الدفلى، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على التحضيرات الجارية للإمتحانات المدرسية المقبلة والتحضيرات على مستوى الهياكل التنظيمية للدخول المدرسي المقبل 2024 2025. بالإضافة كذلك إلى ظروف غلق الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية. مؤكدا أن ظروف التمدرس في الولاية جيدة وتسير بجدية كبيرة في كل الجوانب.

وأضاف وزير التربية في سياق ذي صلة، أن هنالك العديد من الهياكل والتجهيزات والمرافق من المتوقع إستلامها 100 بالمائة. واستلام أكبر عد من الثانويات والابتدائيات.

من جهته أكد الوزير أنه وخلال الندوة الوطنية التي جمعته بمديري التربية والشركاء الإجتماعين عبر الوطن الجمعة والسبت الفارطين. تم تقييم عملية الترقمنة في القطاع وتوجيه تعليمات واستقبال ملاحظات سيتم أخذها بعين الإعتبار. مشيرا إلى أنه سيتم قبل جوان المقبل تطبيق عمليات مفيدة للرقمنة.

وكشف الوزير، أنه سيتم قبل جوان المقبل رقمنة عملية تسجيل تلاميذ السنة الأولى إبتدائي حتى لا يضطر الأولياء إلى التنقل للإبتدائيات من أجل تسجيل أبنائهم بل سيتم ذلك عن بعد. بالإصافة كذلك إلى رقمنة التوجيه ومتابعة غيابات الابناء وعمليات اخرى ستعلن في أوانها.

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