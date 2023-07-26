وزير التربية: رقمنة قرارات التمدرس.. الدخول المدرسي سيعرف الكثير من التحسينات

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف الكثير من التحسينات والمستجدات التي تصب في صالح الأسرة التربوية.

وأضاف وزير التربية خلال إشرافه على ندوة وطنية لتقييم إمتحان مكتسبات التعليم الإبتدائي. أن الندوة هدفها تقييم مدى تنفيذ الإجراءات العملياتية المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي المقبل وجاهزية مديريات التربية للدخول المدرسي.

وأضاف وزير التربية، أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل سيشهد الكثير من التحسينات والمستجدات على غرار توسيع تدريس اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الإبتدائي. والإنتقال من تدريس التربية البدنية في الإبتدائي من أساتذة العربية الى اساتذة متخصصين ومؤهلين.

وأوضح الوزير أنه سيتم مواصلة عمليات الرقمنة في عمليات متعددة واستغلال النظام المعلوماتي للوزارة. كما سيتم تسيير التمدرس السنة المقبلة من خلال رقمنة قرارات التمدرس واستخراجها حصرا على المنصة الرقمية دون سواها ولن يعتدى بالقرارات غير المستخرجة من الوزارة على غرار “التوجيه، التسجيل، الطعن” بداية من الدخول المدرسي.

كما أشار وزير التربية، إلى أنه سيتم إعتماد الرقمنة الكلية للتعاقد وسيكون عبر المنصة الرقمية. بالإضافة كذلك إلى الحركة التنقلية للأساتذة. وترقيم السكنات الوظيفية وإلغاء قرارات الإستفادة الحالية واستبدالها عن قرارات جديدة للنظام التربوي للوزارة. ناهيك عن توسيع استعمال اللوحات الرقمية حيث سيتم تزويد 1200 مدرسة جديدة باللوحات الرقمية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور