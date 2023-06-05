وزير التربية: كل الظروف جيدة لانطلاق إمتحانات “البيام”

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم تسخير كل الظروف والتدابير من أجل إنجاح إمتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وقال وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان “البيام” من ولاية تيسمسيلت. أنه تم تنفيذ كل التدابير والتعليمات الموصى بها في مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا. من أجل إنجاح إمتحانات شهادة التعليم المتوسط في أحسن الظروف. مشيرا إلى أنه تم تجنيد كافة الموارد البشرية والمادية والأجهزة الأمنية من الدرك والشرطة وحتى الحماية المدنية من أجل تأمين هذه الإمتحانات.

وفيما يخص تدريس الإنجليزية، أشار وزير التربية، إلى أنه تم إدراجها ابتداء من السنة الدراسية الحالية في الابتدائي. وهي إضافة كبيرة لنظام التربية ورص لأركان اللغة. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وهو لبنة لتقوية وجود اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي.

كما أشار وزير التربية، إلى أنه سيتم الشروع في تكوين الأساتدة على مستوى المدارس العليا بداية من الدخول التعليمي المقبل لتثبيت اللغة بشكل دائم في النظام التربوي.

وفي سياق ذي صلة، أشار وزير التربية إلى أن الجزائر قامت بنقلة نوعية في التعليم المدرسي. من خلال إعادة النظر في التقييم المدرسي. حيث تم الشروع في إصلاح النظام التربوي الإبتدائي من خلال إمتحان تقييم المكتسبات. مؤكدا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي إنتهجت نظام التقوييم وبدأت بوادره تلوح في الأفق.

وتنطلق اليوم إمتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة جوان 2023، عبر كافة ولايات الوطن. مع توفير كافة الإجراءات المادية والبشرية.

ويقدر عدد المرشحين لاجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة أكثر من 800 ألف تلميذ. من بينهم 788 ألف متمدرس. كما تمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة.

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