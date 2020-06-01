وزير التربية :لا توظيف مباشر للمتعاقدين.. الأولوية لخريجي المدارس العليا لسد المناصب الشاغرة هذه السنة

قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أن المناصب الشاغرة خلال السنة المالية الحالية هي في الأصل مخصصة بالأولوية لمتخريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2020-2021.

وأكد الوزير أن فائض السنوات السابقة، في بعض المواد الذين لم يتم بعد توظيفهم لعدم وجود احتياج حقيقي فعلي في مواد تخرجهم أو الذين عينوا بعنوان سنة 2019 في مرحلة تعليمية أخرى غير مرحلة التخرج.

وأضاف الوزير في إجابته على سؤال كتابي للنائب مسعوداني مريم بالمجلس الشعبي الوطني، أن توظيف المتعاقدين بصفة دائمة في المناصب المرتبطة بأسلاك التعليم لا بد أن يكون في إطار مسابقات التوظيف التي تنظم دوريا من طرف الوزارة.

وأوضح ذات المتحدث أن المسابقات تأتي لضمان لمبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بأسلاك التعليم من جهة وكذا لضمان المناصب المالية اللازمة لتوظيف خريجي المدارس العليا الذين يربطهم بوزارة التربية الوطنية عقد التزام.

أوضح وزير التربية الوطنية، أن توظيف المتعاقدين والمستخلفين يكون عند تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد ،التسريح الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، النقل خارج الولاية وكذا الترقية في جميع رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا .

واستطرد الوزير قائلا أن الغرض من توظيف الأساتذة بصفة التعاقد هو توفير التأطير التربوي اللازم لضمان السير الحسن والمنتظم لتمدرس التلاميذ خلال كل سنة دراسية .

وأضاف الوزير أن عملية التوظيف تتم عند شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب عطلة مرضية لأكثر من 7 أيام، عطلة أمومة، عطلة مرضية طويلة الأمد تقل عن سنة واحدة وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج إضافة إلى تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.