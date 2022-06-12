وزير التربية: لا يوجد أي سبب لتخفيض معدل النجاح في البكالوريا

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي سبب لتخفيض معدل النجاح في شهادة البكالوريا هذه السنة.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية له عقدها أمسية اليوم من ولاية خنشلة. أين أشرف على إنطلاق الامتحان الثاني في شهادة البكالوريا. أنه قد تم تخفيض معدل النجاح في البكالوريا السنة الماضية بسبب الظروف الصحية التي مرت بها البلاد.

مضيفا أن النجاح في هذه الشهادة هو بالحصول على معدل 10 من 20، ولا يوجد أي سبب لتخفيض معدل النجاح هذه السنة.

كما شدد الوزير على عدم الخوض في هذه الأمور لأنها ليست في صالح التلاميذ، لكي لا يتشتت تركيزهم. كما أكد أن تخفيض معدلات النجاح لا يخدم مستوى التلاميذ.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية بالجزائر، أن الدخول المقبل سيعرف العديد من الاصلاحات على كافة المستويات التعليمية.

كما كشف بلعابد، عن تخفيف البرامج والمناهج، خاصة في التعليم الابتدائي، وإطلاق برامج جديدة إبتداءً من السنة المقبلة.

هذا وأضاف الوزير، أن هناك إجراءات مكثفة لخفض وزن المحفظة. حيث شرعت المدارس الابتدائية في إرفاق قائمة الأدوات المدرسية مع كشوف النقاط.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي، فسيتم وبداية من السنة المقبلة إطلاق شعبة الفنون بداية من السنة الثانية ثانوي. والتي تحتوي على أربعة تخصصات هي المسرح والسينما والسمعي البصري والفنون التشكيلية والرسم.

وبخصوص الإدماج، قال الوزير أنه قد تم إدماج 45 ألف شخصا في مناصب قارة، موضحا أن الأمر يتعلق بحاملي الشهادات.

هذا ووصل أمسية اليوم، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، إلى ولاية خنشلة. في ثاني محطة له خلال اليوم الأول من إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.