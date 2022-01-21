وزير التربية: لم نسجّل أية وفاة وسط التلاميذ بسبب كورونا

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في أوساط التلاميذ بسبب وباء كورونا. مؤكدا أنه سيتم العمل مع رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ على التحسيس بضرورة المساهمة الإيجابية في وقف وتيرة تفشي كوفيد-19.

وأضاف وزير التربية خلال اللقاء الذي جمعه، بمقر الوزارة، برئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خيار جميلة. ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد وكذلك رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، سعيدي حميد.

وقال وزير التربية، أن اللقاء كان فرصة تطرق من خلالها مع رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ إلى مخرجات الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية. حيث تقرر بعد رصد ومتابعة تفشي كوفيد-19، إتخاذ جملة من التدابير. من بينها تعليق الدراسة في المراحل التعليمية الثلاث لمدة عشرة أيام. إبتداء من صبيحة يوم الخميس إلى مساء يوم السبت الـ 29 جانفي 2022.

كما شدّد وزير التربية على ضرورة إلتزام التلاميذ بالمنازل. والابتعاد عن التجمعات والأماكن التي يكثر فيها الإزدحام والإكتظاظ حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. ولتجنب ازدياد وتيرة الإصابات ولضمان عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة والحفاظ على حق التمدرس بعد انقضاء فترة تعليق الدراسة التي تم الإعلان عنها. كما دعا التلاميذ إلى ضرورة أن تُستغلّ هذه الفترة في المراجعة وتحضير الدروس.

كما أشار وزير التربية، إلى ضرورة مساهمة جمعيات أولياء التلاميذ في عملية التحسيس والتوعية بالانخراط في الحملة الرابعة للتلقيح التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد الـ 23 إلى غاية يوم الخميس الـ 27 جانفي 2022. حيث ستقوم الفرق الطبية بالتنقل إلى المؤسسات التعليمية لتسهيل المهمة لمستخدمي القطاع. مؤكدا أن اللقاح يبقى الوسيلة الوحيدة. إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الجميع وتحقيق المناعة الجماعية.

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