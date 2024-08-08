وزير التربية: مناصب خريجي المدارس العليا للأساتذة مضمونة

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن خريجي المدارس العليا للأساتذة سيتم توظيفهم مباشرة بعد تخرجهم. حتى وإن لم تكن المناصب شاغرة في التخصصات التي تكوّنوا فيها.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش الندوة التحضيرية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. أن تخرج هذه السنة لأول مرة 292 أستاذ وأستاذة للصم البكم سيتم توظيفهم مباشرة وتعيينهم في الطور الثانوي لمباشرة المهنة خلال الدخول المدرسي المقبل.

أما بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، فأشار الوزير إلى أن كل المتخرجين سيتم توظيفهم. مؤكدا أن التوظيف لهذه الفئة مضمون وهو التزام الدولة والتربية الوطنية. مشيرا إلى أن الإنتداب لا يزال ساري المفعول حتى لو لم يكن المنصب متوفر سيتم اللجوء إلى الطور الادنى مع الاحتفاظ لهم بكل الامتيازات في الاطار والرتبة التي تكوّنوا من أجلها. وفق الترخيص الذي تمنحه المديرية العامة للوظيف العمومي.