وزير التربية: مواضيع البكالوريا كانت في المستوى ووفق الشروط المطلوبة

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان مواضيع امتحان البكالوريا 2025 كانت في المستوى ووفق الشروط المطلوبة.

وأضاف الوزير في الكلمة التي القاها بمناسبة اشرافه على خروج الاساتذة الذين تم تكليفهم بإعداد مواضيع امتحان البكالوريا أن الاسئلة كانت من المقرر الدراسي، ووفق ما درسه التلاميذ داخل الاقسام.

وانتهز الوزير الفرصة لشكر القطاعات التي ساهمت في انجاح الامتحان على غرار قطاع البريد والمواصلات، قطاع الداخلية والشؤون الدينية اضافة الى ممثلي المجتمع المدني.

من جهة اخرى اكد الوزير ان تكاثف القطاعات ساهم في توفير أجواء جيدة بالرغم من وجود بعض حالات الغش المنعزلة التي حدثت في بعض المراكز.

وبالنسبة لعدد الغيابات قال الوزير أنه تم تسجيل في اليوم الأول عدد معتبر لكن من المترشحين الاحرار.