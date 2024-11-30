وزير التربية: نرحب بالعمل التشاركي ونحن بحاجة لمن يُتابع أداءنا

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يرحب بالعمل التشاركي، كما يحرص على تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي ترمي إلى الحوار والعمل التشاركي اللذان يعدان السبيل الأنجع لتسيير القطاع.

وقال وزير التربية، خلال لقائه بالتنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، إنه “كون الإدارة يمكن أن تقصر في مسألة ما وفي جانب من الجوانب. ونظرا لوجود هذا الاحتمال، ما يجعل وجود جهة أخرى تراقب وتتابع وتساير برامج تنفيذ استراتيجية القطاع يجعلها ضرورة ويعطيها قيمتها. مضيفا “في قطاعنا مجموعة من المنظمات النقابية نرحب بها ونفتح لها الأبواب واسعا للحوار والعمل التشاركي”. مضيفا بالقول ” نحن بحاجة لمن يتابع أداءنا ويقدم لنا ملاحظات”.

وتابع الوزير أن قوانين الجمهورية الحديثة تجعل عقد الجلسات مع الشريك الاجتماعي إجباري. ووضعها ما تزيد في أهمية العمل التشاركي والإستماع للشريك ووضع برنامج دوري للقاءات مع زملاءنا وشركاءنا.

كما أشار سعداوي إلى أن هذه القوانين خاصة القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بالوقاية من النزاعات. الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب كلها تركز على الحرية النقابية واستقلالية المنظمة النقابية.

والقانون يتحدث عن حماية الحق النقابي وأجهزة الدولة ملزمة بحماية الحق النقابي وتوفير الظروف المناسبة. لممارسة منظمات نقاباتنا الوطنية لأداء وظائفها_يضيف الوزير_.

وبالمناسبة أكد الوزير أن قانون الجمهورية يلزم القطاعات لفتح المجال للحوار الاجتماعي من مختلف المنظمات النقابية المعتمدة. تحقيقا للأهداف التنموية والرؤية السامية للسلطات العليا في الدولة في إطار تشاركي يحميه القانون. ويحدد الصلاحيات والمسؤوليات.

وأرفدف المسؤول الأول عن قطاع التربية “نحن واعون بالدور الذي تلعبه المنظمات النقابية في دعم وتعزيز العمل الحكومي. الذي تقوم به القطاعات”.

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