وزير التربية يؤكد إستعداده للتكفل بإنشغالات منتسبي قطاعه

أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، عن إستعداده للتكفل بإنشغالات الشريك الإجتماعي، في لقاء له مع النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين.

وقال الوزير في كلمة إفتتاحية لهذا اللقاء: “نحن مستعدون للنظر في إنشغالات الشريك الاجتماعي وهي كثيرة، وسنحاول أن نتعاطى معها بكل جدية وفعالية”.

وأضاف بلعابد: “نحن مستعدون للعمل معكم لحلحلة كل القضايا التي تهم قطاع التربية”.

كما شدد الوزير، على ضرورة النظر في الحياة المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.

وخاطب الوزير أعضاء النقابة قائلا: “عودتمونا على الطرح السليم ونحن في الاصغاء وسنسعى لمعالجة كل المشاكل بمعيتكم”

وأكد الوزير استعداده، لاستشارة الشريك الاجتماعي، في بعض القضايا التي تهم الحياة المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.

مضيفا أن مصالحه قد إنطلقت في الحديث عن القانون الخاص للأسلاك المنتمية للتربية الوطنية.

وتابع الوزير، إنه قد تم في هذا الخصوص، تنصيب لجنة تقنية لدراسة القانون الخاص، وتم تحديد عملها في زمن معين.

للوصول إلى نظام قانوني ينظم عمل موظفي القطاع ويضمن ظروف حسنة لمنتسبي القطاع.

وأوضح الوزير، إن هذه اللقاءات تهدف للإقتراب أكثر من انشغالات الشريك الإجتماعي وللاستماع إلى ما في جعبته.

وأشار الوزير، إلى أن مصالحه قد طلبت من الشريك الاجتماعي في اطار القانون الجديد التقدم باقتراحات على أساس نقابته أو بالاشتراك مع النقابات الاخرى لسرعة تنفيذ التزاماتنا والقيام بواجبنا كامل.

هذا وثمن بلعابد، قرارات رئيس الجمهورية بخصوص مساعدة كل منتسبي الوظيف العمومي ومنهم قطاع التربية.

وذلك بإعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل وكلها اجراءات ستتداعى بالإيجاب على المدخول المالي لموظفي القطاع.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp