وزير التربية يؤكد تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الأساتذة والموظفين

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، حرصه على التكفل التام بتمدرس التلاميذ ومرافقتهم، حفاظا على مبدأ الاستمرارية، مع اتخاذ التدابير البيداغوجية اللازمة.

يأتي هذا خلال ترأسه، أمس الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعا عن طريق المحاضرة المرئية، جمعه بمديري التربية للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

وشدد الوزير على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الأساتذة والموظفين، والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد على تعزيز شبكة المطاعم المدرسية وتحسين خدماتها بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

كما شدد على الرد السريع على مراسلات لجنة المتابعة المنصبة على مستوى ديوان الوزارة.

ودعا إلى إيلاء عناية خاصة لترشيد النفقات والحوكمة الرشيدة، والالتزام بالصرامة الشديدة في إنفاق المال العام.

وأكد وزير القطاع على ترقية الحوار الاجتماعي، من خلال تسطير برنامج خاص للقاءات مع الشريك الاجتماعي وممثلي أولياء التلاميذ، لإرساء الثقة المتبادلة بكيفية موضوعية.