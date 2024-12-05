وزير التربية يجتمع مع نقابة FNTE

اجتمع اليوم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي مع. الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية. بحضور إطارات الإدارة المركزية وأعضاء من المكتب الوطني.

وياتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية سيشرع فيها الوزير. باستقبال كل النقابات المعتمدة وتجسيدا لالتزامه. بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي اللقاء أكد الوزير ، بأهمية مشاركة المنظمات النقابية في ندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية. والمساهمة بآرائهم وملاحظاتهم بهدف تحسين وتجويد نوعية الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية. الوطنية لجميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم.

كما أكّد الوزير أن هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تشكل فضاءً للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع. وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به. مشيرا إلى قناعته بأهمية العمل التشاركي لتذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.