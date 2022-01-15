وزير التربية يدعو إلى التلقيح لاكتساب المناعة الجماعية

دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، إلى ضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا في القطاع. كما أشار بلعابد خلال لقاء جمعه مع نقابة مفتشي التربية، إلى أن التلقيح من شأنه أن يكسب مناعة جماعية وسلامة للجميع.

وأكد وزير التربية، أن القطاع سيواصل لقاءاته مع كل النقابات وسيعمل مع الجميع للذهاب نحو قطاع جيد. كما حيّى الوزير قرارات رئيس الجمهورية حول تحسين الواقع المعاش بدءا من النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل. ومراجعة القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

في حين، أوضح، بلعابد أن منذ اوت الماضي التقى القطاع مع رؤساء الممثلين من بينهم المفتشين. حيث التزمو بعدة اجراءات وآليات، كما وعد القطاع –يضيف الوزير- أن لا تنقطع بالتعامل مع الشريك الاجتماعي.

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وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد كشف أن نسبة تلقيح عمال القطاع بلغ 33 بالمائة منذ إنطلاق الحملة الأولى في أوت الفارط. مشيرا إلى أن النسبة غير كافية

وأضاف وزير التربية، أن التلقيح مهم وضروري لكل الفئات من أجل تفادي الأعراض الخطيرة للفيروس، واضاف أن حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في المرحلة الأولى والتي كانت خلال شهر أوت الفارط عرفت إقبالا لعمال القطاع. حيث بلغت نسبة التلقيح وسط عمال قطاع التربية 8.2 بالمائة.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أن نسبة التلقيح لحد الساعة بلغت 33 بالمائة بما يعادل 270 ألف موظف. وأكثر من 5 آلاف أستاذ. مؤكدا أن هذه النسبة غير كافية.