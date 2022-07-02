وزير التربية يدعو لترقية مكانة الجزائر في اليونسكو

دعا وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد، الى ضرورة تبوء الجزائر المكانة التي تليق بها في هياكل اليونسكو وفروعها المركزية والقارية والاقليمية.

وفي بيان للوزارة اليوم السبت، فقد التقى وزير التربية الوطنية، يوم الخميس، بمقر منظمة اليونسكو، بباريس، ستيفانيا جيانيني، نائبة المديرة العامة للتربية لذات المنظمة ووزيرة سابقة للتربية والجامعة والبحث لجمهورية إيطاليا.

وذلك على هامش مشاركته في فعاليات القمة التحضيرية حول “التحول في التربية”، التي تقام بمقر منظمة اليونسكو، بباريس أيام 28، 29 و30 جوان 2022.

وفي هذا السياق، أعرب أعرب الطرفان عن ارادتهما لتعزيز وتقوية التعاون في المجال التربوي من خلال إطلاق مشاريع تهدف إلى تحقيق تحول تربوي هادف.

بلعابد ينوه بالتطور الذي شهده قطاع التربية في الجزائر

كما استعرض الوزير خلال هذا اللقاء عملية إطلاق الاستشارات الوطنية حول التحول في التربية تحضيرا لهذه القمة التحضيرية التي تحضر بدورها لقمة نيويورك المزمع عقدها في 19 سبتمبر 2022.

منوها في القوت ذاته، بالتطور الذي شهده ومازال يشهده قطاع التربية في الجزائر في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

كما ركز الوزيرعلى عدة مسائل منها الاجراءات المتخذة من طرف الدولة في مجابهة جائحة كورونا كوفيد-19 قصد حماية الحق في التربية والعملية التعلمية.

بالمقابل تطرق الوزير الى تصور الجزائر لمسألة التحول التربوي مشيرا إلى التعاون مع الشركاء قصد ترقية بعض المحاور في الميدان التربوي كالتعليم عن بعد،

ومشيرا كذلك الى ترقية اللغات الأجنبية، والتوجه العلمي والتكنولوجي للدولة.

من جهتها رحبت المسؤولة عن الشأن التربوي في هذه المنظمة العالمية بكل المبادرات التي تأتي من الطرف الجزائري من أجل تبادل التجارب والممارسات الجيدة في المجال التربوي.

حيث أكدت على إطلاعها على الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الجزائر في قطاع التربية.

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