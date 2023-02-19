وزير التربية يعقد اجتماعا وزاريا مشتركا حول شعبة الفنون

عقد وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم الأحد، اجتماعا وزاريا مشتركا بخصوص شعبة الفنون.

وحضر الإجتماع، حسب بيان لوزارة التربية، كل من وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الاتصال، والمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وجاء هذا الإجتماع، بغرض ضبط مخطط عمل مشترك لدعم وتطوير شعبة الفنون وامتداداتها في النظام التربوي الجزائري. ومآلاتها في الحياة الفنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية.

وكذا إعطاء الشعبة، البعد الفني الاستراتيجي بالتنسيق المحكم والمتواصل بين القطاعات المعنية. في إطار مواصلة تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وتفعيل دور الفن الذي ينطلق من مرجعياتنا الثقافية على غرار الفن السينمائي السمعي البصري والمسرحي والموسيقي والتشكيلي في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل. والتوجه نحو تعزيز الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي.

وقد أشار الوزير، إلى أن الدخول المدرسي المقبل 2023-2024 سيعرف اجتياز أول دفعة من تلاميذ الثانوية الوطنية للفنون “الشهيد علي معاشي” لبكالوريا الفنون.

مؤكدا أنه قد تم اتخاذ كل التدابير بخصوص ذلك من حيث البرامج والتأطير، بمرافقة القطاعات الوزارية المعنية. التي سيكون لها أيضا دورا هاما في تكوين هؤلاء التلاميذ في التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك من خلال مرافق التكوين المتوفرة على مستواها في التخصصات المطلوبة. مع التفكير في أدوات التحفيز والتشجيع.

وقد ثمّن السيد الوزير النتائج الممتازة التي تحصل عليها التلاميذ برسم الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2022-2023. مسجلا رضا كبيرا حول ما تحقق.

كما أكد الوزير، على الدور البارز والحساس المنوط بقطاع الاتصال الذي سيتكفل بالمرافقة والإعلام الواسع لهذه الشعبة وآفاقها. مع إبراز التوجه الاستراتيجي للدولة وانعكاسه الإيجابي على عدة مجالات.

كما تم الاتفاق على مواصلة العمل وفي إطار اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.