وزير التربية يعلن عن استحداث “جائزة الابتكار المدرسي”

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي،عن استحداث “جائزة الابتكار المدرسي”. تمنح سنويا بمناسبة يوم العلم لتشجيع التلاميذ على الابداع والابتكار.

وأوضح سعداوي أن الوزارة “تعلن عن استحداث جائزة وطنية سنوية لفائدة أبنائنا التلاميذ، تحفيزا وتشجيعا لهم على الابتكار.تمنح بمناسبة يوم العلم من كل سنة”.

واعتبر الوزير أن يوم العلم يعد “لحظة وعي وفرصة لتجديد العهد مع المدرسة كمؤسسة لتكوين الانسان الايجابي وبناء الوطن”. مشيدا في ذات السياق بالجهود المتواصلة التي تبذلها الأسرة التربوية في سبيل “بناء مدرسة جزائرية عصرية وفعالة”.