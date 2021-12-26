وزير التربية يعلن عن تنظيم حملة ثالثة للتلقيح في القطاع

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الأحد، عن تنظيم حملة ثالثة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 13 جانفي 2022.

وخلال ترأسه أشغال ندوة وطنية خُصِّصت لإعطاء التوجيهات الواجب اتباعها تحضيرا لعودة التلاميذ من عطلة الشتاء. قال الوزير أنه تم بالتنسيق مع وزير الصحة، تقرر تنظيم حملة ثالثة للتلقيح، في الفترة من 02 إلى 13 جانفي 2022.

كما شدّد بلعابد على ضرورة التنسيق مع مديري الصحة للنظر في أنجع السبل التي تُقَرِّب الفرق الطبية من مستخدمي قطاع التربية. سجلت بالحملة الثانية للتلقيح أعلى النسب في الولايات التي كانت فيها الفرق الطبية تتنقل إلى المؤسسات التعليمية.

كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية لوضع استراتيجية جماعية لضبط هذه العملية. كما قدّم توجيهات لتشجيع وتكريم المؤسسات التي تحقق نسبا عالية من تلقيح الموظفين.

وسيُتّخذ نفس الإجراء على مستوى الإدارة المركزية بالنسبة لمديريات التربية التي ستتصدر الترتيب من حيث نسبة التلقيح.

كما قال الوزير، أن اتخاذ قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، كان خطوة وقائية احترازية اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية التلاميذ. ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.

ويفترض أن تكون هذه الفترة قد سمحت للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل وأن يتماثلوا للشفاء.

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وزارة التربية تُفند أخبار تمديد عطلة الشتاء

للإشارة، فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حول تمديد عطلة الشتاء.

كما جاء في بيان للوزارة: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة خبرا غير صحيح بخصوص تمديد عطلة الشتاء”.

وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة، أن التعديل الوحيد الذي تقرر في هذا الشأن تم نشره في صفحتها الرسمية بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

كما يتعلق التعديل، بخروج التلاميذ في عطلة الشتاء ابتداء من مساء يوم الخميس 9 ديسمبر 2021. إلى غاية مساء يوم السبت 1 جانفي 2022.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، أن التاريخ المحدد لبداية الثلاثي الثاني بعنوان السنة الدراسية 2021/2022. هو يوم الأحد 2 جانفي 2022 كما هو مشار إليه في البلاغ السابق.

كما ذكرت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى، بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها.

وكذا عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة والوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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