وزير التربية يكشف جديد تخفيف الحجم الساعي والدروس الخصوصية 

كشف وزير التربية الوطنية محـمد الصغير سعداوي، أن قطاعه يشتغل على واحد من الأهداف الكبرى وهو تخفيف البرامج الدراسية.

وفي تصريح صحفي بمقر الوزارة، حول مستجدات القطاع، أكد الوزير أن مصالحه تعمل حاليا على تخفيف الحجم الساعي للأستاذ والتلاميذ.

وتابع في السياق ذاته قائلا: “لقد قـمـنا بـتـشكـيل لجـنة وطنية لإعـداد مشروع جـودة التـعـليـم”. كما “قمنا بتحيين المجلس الوطني للبرامج ووضعه في العمل بطريقة فعالة”.

وأكد الوزير أن قطاعه قام بتخفيف البرامج في السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي في انتظار إصلاحات للسنه الثالثة من الطور نفسه… و”علينا مسايرة التطور الحاصل في مجالات العلوم والمعارف بطريقة تنسجم مع مستوى التلميذ”.

وأضاف الوزير: “نحن في منتصف الموسم الدراسي، واجب علينا الحفاظ على هدوء أبنائنا”.

أما بالنسية للدروس الخصوص وما أثارته من تساؤلات قال سعداوي: “هدفنا ليس إلغاء الدروس الخصوصية بل تنظيمها”.

وأشار سعداوي إلى أن مشروع جودة التعليم يتضمن محاور عدة تخص البرامج والمناهج والتكوين وتقنيات التدريس وغيرها.