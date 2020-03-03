وزير التربية يلتقي بالنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، على لقاء جمعه ‬بالأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي.

‮وأفاد بيان لوزارة التربية أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس الجاري.

وأوضح البيان أنه وخلال هذا اللقاء تم تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.

واكد وزير التربية أن “تزايد عدد التلاميذ في قطاع التربية الذي أضحى اليوم يستقطب أكثر من 9.5 مليون تلميذا يتوزعون على 27634 مؤسسة تعليمية ويؤطرهم 729614 من أساتذة واداريين”.

وقال الوزير أن “هذا يعد مكسبا من الناحية الكمية، ولكن تبقى الجهود المبذولة لبلوغ مدرسة الجودة أمرا لم يتحقق بعد، وذلك بسبب الاختلالات التي تعانيها الحياة المدرسية لاسيما من ناحية كثافة المناهج وقلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ”.

وأشار الوزير أن ذلك “ما يدفع الى ضرورة العمل على تحقيق إصلاحات من شأنها أن تنقل المدرسة الجزائرية من الكم الى النوع”.

وأكد وزير التربية ان مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شقه التربوي، يرتكز على ستة محاور اساسية.

وأوضح الوزير “أن وزارة التربية الوطنية ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين على اعداد خارطة طريق توافقية، من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لكافة مستخدمي القطاع”.

كما شدد الوزير على إيلاء الأهمية البالغة لمرحلة التعليم الابتدائي، بالتركيز على تحسين التعلمات، بإعتماد أدوات التقويم والمعالجة البيداغوجية مرفقة بإجراءات تجويد المحتوى، وتخفيف المحفظة، ودمج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في القسم، مع العمل على تحسين ظروف عمل الأستاذ.