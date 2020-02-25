وزير التربية يلتقي رئيس نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس الإثنين ، على لقاء جمعه برئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وأعضاء المكتب الوطني للنقابة.

وحسب بيان للوزلرة، يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري إلى 12 مارس 2020.

هذا وقد تم خلال هذا اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.

وفي كلمته أكد الوزير أن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، تترجم الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة.

مما يتيح التفاعل الإيجابي والعمل التشاركي بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من المسائل المطروحة، في ثقة متبادلة مع احترام التشريع والتنظيم الساري المفعول.

كما شدد على اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع.

وأضاف الوزير، أن المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كمسؤول أول عن القطاع أولا، ثم كأستاذ يعرف جيدا متاعب هذه المهنة النبيلة.

وفي ختام مداخلته، أبدى الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل.

هذا الحوار، الذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق، يضيف الوزير.