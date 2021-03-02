وزير التربية يلتقي عددا من الشركاء الإجتماعيين

إجتمع وزير التربية الوطنية محمد واجعوط اليوم الثلاثاء بمقر الوزراة عددا من الشركاء الإجتماعيين في القطاع.

وحسب بيان الوزارة اللقاء خصص لطرح تناول عدة إنشغالات ذات الطابع التربوي، الاجتماعي والمهني.

ويدخل هذا اللقاء في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية التي برمجتها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين يضيف البيان.

ووفق ذات البيان فقد إلتقى الوزير مع كل من الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.

كما إجتمع مع المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية.

بالإضافة إلى المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.

وأضاف البيان ان الوزير كان قد إلتقى امس رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.

وزير الترية كان قد إلتقى كذلك امس رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وكذا رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ