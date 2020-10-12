وزير التربية يلتقي مع النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية

أجرى، اليوم الإثنين، وزير التربية الوطنية لقاءً مع النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.

أفادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، التقى اليوم ‬بالأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.

حيث أدلى وزير التربية بكلمة أبرز من خلالها الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة.

وذلك مما يتيح التفاعل الإيجابي والعمل التشاركي بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة، والتي تخص الشأن التربوي.

أين عبر الوزير عن صدق نية الوزارة في تفعيل الحوار مع كل الشركاء، من دون إقصاء أو تمييز.

سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي الجواري، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة، والسهر على التكفل بها قدر المستطاع، وفي حدود الاختصاص.

هذا وقد تم خلال هذا اللقاء طرح وتناول عديد المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم مناقشتها بكل وعي ومسؤولية.

واختتم الوزير اللقاء الثنائي بالتذكير بالمسؤولية التاريخية والالتزام الأخلاقي اتجاه المدرسة الجزائرية وتلاميذتنا.

وذلك بغية العمل على إرساء ثقافة الحوار، وتوحيد وجهات النظر، كل هذا من أجل تهيئة ظروف الشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية.