وزير التربية يُعلن عن تحسينات جديدة في تصنيف الأساتذة

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن إضافة تحسينات جديدة في تصنيف الأساتذة، بالمراحل التعليمية الثلاث.

وذكر الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيزي وزو اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهورية أمر بالقيام بالعديد من الأمور التي تصب في فائدة الأساتذة.

ومنها تحسين التصنيف، وإعفاء أساتذة الإبتدائي من كل المهام غير البيداغوجية التي كانوا يؤدونها. حيث تم إدماج 45 ألف مشرف تربوي في الطور الإبتدائي للقيام بهذه المهام، بالإضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة.

وأكد بلعابد، أن رئيس الجمهورية، أعطى دعما كبيرا للقطاع، كتخفيض الحجم الساعي والكثير من المستجدات والمكاسب التي ستصدر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية.

وحول موعد صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، قال الوزير، أنه سيكون بإمكان الجميع الإطلاع عليه، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء.

وحول تسجيلات إمتحاني “الباك” و”البيام”، قال الوزير، أن هذه السنة عرفت تسجيلات بصفر ورق خاصة الأحرار، وأصبح بإمكان التلاميذ التسجيل من كل ولايات الوطن دون التنقل، وكذا تسديد المستحقات بالبطاقة الذهبية.

وأضاف الوزير، أن التسجيلات انتهت، وتم تم فتح الأرضية يوم 1 أكتوبر 2023، للتصحيح، ولا تزال مفتوحة حتى 15 فيفري الجاري. مؤكدا أن العملية تجري على ما يرام.