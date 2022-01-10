وزير التربية: 33 بالمائة نسبة تلقيح عمال القطاع

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة تلقيح عمال القطاع بلغ 33 بالمائة منذ إنطلاق الحملة الأولى في أوت الفارط. مشيرا إلى أن النسبة غير كافية

وأضاف وزير التربية خلال إستضافته في فروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن التلقيح مهم وضروري لكل الفئات من أجل تفادي الأعراض الخطيرة للفيروس، واضاف أن حملة التلقيح التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في المرحلة الأولى والتي كانت خلال شهر أوت الفارط عرفت إقبالا لعمال القطاع. حيث بلغت نسبة التلقيح وسط عمال قطاع التربية 8.2 بالمائة.

وأشار وزير التربية في ذات السياق، إلى أن الحملة الثانية من التلقيح كانت خلال العطلة المدرسية. أما الحملة الثالثة للتلقيح فكانت من 16 ديسمبر. غير أنه كان إقبالا غير كافي لعمال القطاع. مشيرا إلى أن وزارة التربية ستستمر في الحملات التحسيسية من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الموظفين.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أن نسبة التلقيح لحد الساعة بلغت 33 بالمائة بما يعادل 270 ألف موظف. وأكثر من 5 آلاف أستاذ. مؤكدا أن هذه النسبة غير كافية خاصة بالنظر للمخاطر التي تحدق بالمجتمع. داعيا كافة عمال التربية إلى التوجه نحو وحدات الكشف الطبي من أجل تلقي اللقاح في أقرب وقت.

وعن عزوف بعض الأساتذة للتلقيح وعن إمكانية إجبارهم على التلقيح. كشف وزير التربية، أن العزوف راجع إلى الإشاعات المغرضة التي انتشرت مؤخرا حول فعالية اللقاح، خاصة تلك المعلومات الخاطئة أن اللقاح خطير وغير فعال. مؤكدا في ذات السياق أن اللقاح فعال وعلى الأساتذة تلقيح أنفسهم لأن الأمر ضروري جدا. كما أن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة بشأن اللقاح يجب الإلتزام بها لا محال.

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