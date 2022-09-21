وزير التعليم العالي: “أزيد من 1.4 مليون طالب مسجل عبر مختلف المؤسسات الجامعية”

استمعت الحكومة إلى عروض حول الدخول الجامعي لسنة 2022-2023 والتحضيرات المتعلقة بدخول التكوين المهني المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين عبر مختلف المؤسسات الجامعية بلغ 1.496.167 طالب من بينهم 7.200 طالب أجنبي.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد تعزز القطاع بفتح مؤسسات جديدة من بينها المدرسة العليا للأساتذة للصم والبكم التي تمنح تكوينا في طور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي في تخصص الإعاقة السمعية من خريجي المدارس العليا للأساتذة وإطلاق مدرستين وطنيتين للفلاحة الصحراوية بكل من أدرار والوادي.

وفيما يتعلق بالتكوين والتعليم المهنيين، بلغ عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة بعنوان الدخول المقبل 340.412 في 401 تخصص في شهادة التكوين المهني و137 تخصص تكوين تأهيلي قصير المدى. كما ستعرف هذه السنة توزيع نظام التكوين الجديد لفائدة المستفيدين من منح البطالة ، من خلال توفير عروض تكوين تأهيلية قصيرة المدى.