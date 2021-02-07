وزير التعليم العالي: استعمال قارورات الغاز بالاقامات غير قانوني وسيتم ايفاد لجان تفتيش

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد، أن وزارته ستعمل على تحسين حوكمة الخدمات الجامعية.

وذلك فيما يتعلق بحادثة وفاة طالبة باقامة أولاد فايت إثر انفجار قارورة غاز بغرفتها، لتفادي تكرارها بمؤسسات خدماتية أخرى.

وسيتم ايفاد لجان تفتيش على مستوى كافة الاقامات الجامعية كإجراء استعجالي.

من أجل منع استعمال قارورات الغاز بغرف الطلبة والطالبات كون القانون لا يسمح بذلك.

وأشار وزير التعليم العالي ايضا الى انه تم سابقا إقرار إجراءات تغيير مديري الخدمات الجامعية.

كما تم وضع لجنة خاصة حاليا هي بصدد العمل لتقديم مشروع إصلاح بالمؤسسات الجامعية ستطرح على طاولة الوزير الأول ورئيس الجمهورية.

وأوضح نفس المتحدث، أن تحسين الأعمال الخدماتية وحتى البيداغوجية هي مسؤولية الجميع، من طلبة، مسيرين ومسؤولين.

في ظل مسعى تشاوري تشاركي حيث جرى فتح حوار مفتوح مع كافة التنظيمات الطلابية يتم الاجتماع معها شهريا لتقييم سير الخدمات الجامعية.