وزير التعليم العالي: الحراك أثر على المنظومة الجامعية وسنعيد استدراك الدروس

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن الحراك الشعبي، أثر على المنظومة الجامعية، والسير الحسن لاستدراك الدروس.

وأورد اليوم الخميس، خلال الندوة الوطنية للجامعات، تحسبا لاستقبال طلبة مختلف الاطوار، لا سيما حاملي شهادة البكالوريا الجدد، أن المنظومة الجامعية عرفت صعوبات، بالنظر للحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد.

وأضاف ” تابعنا باهتمام بالغ هذه التطورات، حيث باشرنا بإعداد تقييم دقيق لمدى تقديم البرنامج البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية، أين وجدنا تباينا واضحا، من مؤسسة جامعية إلى أخرى، وحتى داخل المؤسسة الجامعية نفسها”.

وأشار أن هناك مؤسسات حافظت على سيرها العام، ومنها من عرفت تذبذبا في التدريس، وأخرى سجلت تأخرا معتبرا.

وفي هذا الصدد، وضعت الوزارة مجموعة من الحلول، من شأنها السماح باستدراك هذه التباينات، مع الحفاظ على مصداقية التكوين.