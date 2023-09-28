وزير التعليم العالي: الدخول الجامعي كان جيداً ..وهذا هو سبب ابقاء الجامعات مفتوحة إلى العاشرة ليلا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انطلاقة السنة الجامعية 2024/2023 بداية من 23 سبتمبر الجاري. كانت جيدة بفضل تضافر جهود كل الفاعلين في القطاع.

وأضاف الوزير في الحوار الذي خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من خلال الدخول الجامعي. تم إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع مهن المستقبل. تركزت بالأساس على الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، طب الغد, الرياضيات التطبيقية, تكنولوجيا النانو.

كما عرف الدخول الجامعي، تعزيز الهياكل القاعدية، على غرار استلام عدد كبير من الهياكل, تتمثل في أزيد من 20 ألف سرير، و40 ألف مقعد بيداغوجي عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا عن التجهيزات, إلى جانب استحداث أبواب ضمن ميزانية التسيير تخصص لدعم الابتكار على غرار، مصاريف وضع براءات الاختراع، الابتكار ومصاريف إنشاء مؤسسات ناشئة.

إيداع 2800 طلب مشروع ابتكاري و894 طلب براءة اختراع

وفيما تعلق باستراتيجية القطاع المُتمثلة في “شهادة جامعية، مؤسسة ناشئة، شهادة جامعية، براءة اختراع”. كشف بداري أنّ هذه الخطوة “تمثل تطبيقا لمبدأ أن للجامعة 3 مهام، تتمثل في التعليم. البحث العلمي وخلق الثروة، وهو ما يتجسّد عبر استحداث مؤسسات ناشئة تخلق مناصب شغل وتجعل من البحث العلمي والابتكار محددين للنمو الاقتصادي. فيما يمكن لطلبة آخرين التوجه إلى إنشاء مؤسسات مصغرة بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

وكحصيلة للعملية. سجلت السنة الماضية تقديم الطلبة لأزيد من 8600 مشروع. وضع من بينها 2800 طلب مشروع ابتكاري لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتم منح صفة مشروع مبتكر لـ 295 لحد الساعة، فيما تبقى العملية متواصلة إلى نهاية السنة الجارية.

وفي نفس سياق جودة التعليم العالي، صنّف بداري قرار ابقاء الجامعات مفتوحة إلى العاشرة مساءً. لـ”ترشيد النفقات التي اعتمدتها الدولة لإنجاز كل هذه الفضاءات، ولإتاحة وقت أكثر للتعلم وتحقيق إنجازات بيداغوجية وعلمية، وذلك ما تشمله المكتبات، حاضنات الأعمال، دور المقاولاتية ومخابر البحث.