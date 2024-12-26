وزير التعليم العالي : توظيف 8000 أستاذ باحث

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. أن القطاع قام بتوظيف 8000 أستاذ باحث في سنة 2023 و 1725 أستاذ مساعد. خلال السنة الجارية. وهو ما سمح بتخفيض معدل التأطير البيداغوجي.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح بداري أن “عملية التوظيف بعنوان سنة 2023 شملت 8000 أستاذ باحث في مناصب. دائمة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية و بعنوان سنة 2024 تم توظيف 1725 أستاذ مساعد.مما سمح بتخفيض المعدل الوطني للتأطير البيداغوجي”.

وبخصوص لجوء بعض الجامعات إلى توظيف أساتذة مؤقتين لضمان التأطير. أشار الوزير إلى أن الاستعانة بهؤلاء الأساتذة تتم في “حالات استثنائية فقط”. كتعويض الأساتذة المستفيدين من تربصات طويلة المدى أو تعويض الأساتذة المستفيدين من العطل المرضية طويلة المدى.

وفيما تعلق باعتماد الشهادة المزدوجة. ذكر الوزير أنه تم منذ الدخول الجامعي 2023-2024 إدراج تكوينات تتوج بشهادة مزدوجة ببكالوريا واحدة ليتم توسيعها مع الدخول الجامعي الجاري. “بتأهيل 13 عرض تكوين جديد على مستوى 7 جامعات”.

وأضاف أنه تم تدعيم تلك الجهود بتأهيل عروض تكوين لتحضير شهادة جامعية ذات كفاءات مزدوجة. وهو ما من شأنه . كما قال إتاحة الفرصة للطالب الجامعي لمزاولة التكوين. في أكثر من تخصص في نفس الوقت “بشكل يمكنه من اكتساب كفاءات تتماشى ومتطلبات التغير السريع في المهن”.

من جانب آخر، تطرق الوزير الى مسار الرقمنة المعتمد في القطاع. مؤكدا أن الطلبة تمكنوا من التكيف مع هذا المسار. لاسيما ما تعلق باختيار التكوين والتخصصات. فضلا عن تنظيم زيارات افتراضية الى المؤسسات الجامعية باستعمال تقنية الفيديو 360 درجة.