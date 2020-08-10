وزير التعليم العالي: عند طرحكم لمشاكل القطاع ارفقوها بالحلول والمقترحات

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، منتسبي لقطاع من طلبة وأساتذة وإطارات ودكاترة، عن طرحهم لمشاكل القطاع، ارفاقها بالحلول والمقترحات.

وجاء في منشور للوزير على فيسبوك “يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا وبآرائكم المختلفة التي من شأنها تنويرنا،وإحاطتنا علما بالقضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ىالعالي والبحث العلمي، في الجوانب الإدارية والتسييرية والبيداغوجية والبحثية والخدماتية، وإبراز كل النقائص والسلبيات، والتجاوزات، وكونوا على يقين أننا لن نتردد في التحقيق فيها وكشفها”.

وأضاف الوزير “نرحب بالرأي والرأي الآخر، في إطار الاحترام والاحترام المتبادل، كما أننا نود عند طرحكم للمشاكل أن ترفقوها بالحلول والمقترحات التي لديكم”.

ودعا الوزير متتبعي الصفحة أن يلتزموا في تعليقاتهم وكتاباتهم بلغة تراعي الآداب العامة والمعايير الأخلاقية والابتعاد عن العبارات النابية التي تخدش الحياء.

وتابع الوزير ” نريد لغة نخبة جامعية تعكس المستوى الرفيع لهذه الفئة من المجتمع، ماعدا هذا، فإننا سنظل في الإصغاء والاستماع إلى كل انشغالاتكم وآرائكم حتى تلك التي تنتقدنا وتختلف معنا، ومنفتحين على الجميع ومتفاعلين معكم”.