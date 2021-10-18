وزير التعليم العالي: فتح مدارس لتكوين اليد العاملة في القطاع الفلاحي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان. أن هذا اليوم مناسبة تدعونا للعمل على تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية.

وقال الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للتغذية. أن الهدف ضمان أنماط الاستهلاك والانتاج، مشيرا أن رئيس الجمهورية قرّر فتح مدارس لتكوين اليد العاملة في القطاع الفلاحي.

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