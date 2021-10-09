وزير التعليم العالي: من المقرر فتح مدرستين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، عرضا أمام الحكومة حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 ــ 2022.

وذلك على هامش اجتماع الحكومة، والذي ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وتمحور عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التدابير المتخذة لضمان سير الموسم الدراسي في ظل أفضل الظروف.

لاسيما فيما يخص تكييف التعليم أثناء الأزمة الصحية لـفيروس كورونا، وعملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتوفير جميع الشروط الـمادية والبيداغوجية من حيث التأطير والـبنى التحتية البيداغوجية والخدمات الجامعية.

كما تم التذكير باستلام 11.400 مقعد بيداغوجي جديد و 10.670 سريراً على مستوى الأحياء الجامعية وترقب استلام 8.800 مقعد بيداغوجي على مستوى ثلاث ولايات.

وفيما يخص القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، فمن الـمقرر فتح مدرستين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى استلام 6.000 مقعد بيداغوجي.

كما أشير إلى الانطلاق القريب للكلية الجديدة الـمخصّصة للصيدلة من أجل تطوير التخصصات بما يتماشى مع احتياجات الصناعة الصيدلانية.

وعلى صعيد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يسجّل وضع 150 مشروعًا للبرنامج الوطني للبحث حيز التنفيذ (الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والأمن الصحي).

وكذا اعتماد مخطط جديد لشبكة الوكالات الـموضوعاتية للبحث، ووضع منصات تكنولوجية بسيدي بلعباس ووهران حيز الخدمة، وكذا منصة التحليل الفيزيائي والكيميائي بمستغانم، بالإضافة إلى تجهيز العديد من الـمخابر البحثية.