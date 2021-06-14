وزير التعليم العالي: نعمل على تعزيز التعليم في الرياضيات والذكاء الإصطناعي

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وزير التعليم العالي: نعمل على تعزيز التعليم في الرياضيات والذكاء الإصطناعي وزير التعليم العالي يشرف على اختتام أشغال ورشة عمل حول الرياضيات والذكاء الإصطناعي
بقلم عبد النور رحال

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على اختتام أشغال ورشة عمل حول الرياضيات والذكاء الإصطناعي.وتم التطرق في هذه الورشة، إلى سبل تعزيز التعليم في الرياضيات والذكاء الاصطناعي.وخلق جو ملائم من أجل تكوين إطارات تسهم في التنمية المستدامة.

وأكد الوزير، إن قطاعه سيعمل القطاع على تعزيز التعليم في الرياضيات وتمكين مختلف القطاعات من تذليل الصعوبات.ودعا بن زيان، الأساتذة والكفاءات الجزائرية داخل الوطن وفي المهجر للمساهمة في إعداد برامج تكوينية كما في البلدان المتطورة في المدرستان الجديدتان بسيدي عبد الله المختصان في الرياضيات والذكاء الصناعي.

وشدد الوزير، على ضرورة بناء اطارات لمواكبة التطورات السريعة.مشيرا إلى إن القطاع سطر  التموين في مجال البحث ودعم البحوث الاساسية والدعم المادي للشباب في الابتكار، مجددا الدعوة لتحقيق أهداف القطاع.


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