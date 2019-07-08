وزير التعليم العالي يدشن معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بعين مليلة

أشرف مساء اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوزيد الطيب، على تدشين معهد العلوم والتقنيات التطبيقية “ISTA” الشهيد “محمد الطاهر بن مهيدي” بمدينة عين مليلة، ولاية أم البواقي.

ويتشكل هذا الصرح العلمي الذي يُوفّر 1000 مقعد بيداغوجي، من هياكل بيداغوجية من شأنها توفير ظروف تمدرس ملائمة لطلبة هذا التخصص، على غرار 20 قاعة تدريس، مُدرّج، مخابر، ورشة، مكتبة.

بالإضافة إلى قاعة للدروس والمطالعة، مخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الجناح الإداري.

كما تم تخصيص قطعة أرضية لإنجاز مطعم مركزي بسعة 500 وجبة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز المعهد 74 مليار سنتيم خلال فترة 42 شهرا.

وخلال الزيارة دعا الوزير إلى فتح تخصصات جديدة بهذا الصرح العلمي، وكذا إلى عصرنته و تجهيزه بما يضمن أحسن الظروف لاستقبال الطلبة.

كما طالب ببرمجة أيام دراسية، بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة للنظر في متطلبات السوق سوق العمل ،توفير الأمن، توسيع مجال التربصات الخاصة بطلبة المعهد ،تدعيم المخابر بالتقنيين، إبقاء الابواب مفتوحة أمام الطلبة للتكوين المتواصل .