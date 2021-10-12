وزير التعليم العالي يدعو مجمع سوناطراك للمشاركة في مشاريع البحوث واستغلالها

أشار وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان أن القطاع سيعمل على جعل مشاريع البحث مشاريع حقيقية تعمل على إيجاد حلول للمهتمين بمجال الطاقة.

وقال بن زيان في لقاء على شرف توقيع اتفاقيات بين مجمع سوناطراك ومراكز للبحث العلمي. أن أشغال هذه الورشة يهدف إلى بناء شراكة حقيقية.

كما أضاف وزير التعليم العالي أنه إلى جانب الماء تشكل الطاقة عامل أساسي تدخل في صميم الدول واقتصادها لتنمية البلاد. كما دعا الوزير باحثي وإطارات مجمع سوناطراك للمشاركة في مشاريع البحوث لتطويرها واستغلالها أحسن استغلال.

مشيرا أن الوزارة تضع كل الإمكانات العلمية والموارد المتوفرة لديها في خدمة الشبكة.

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