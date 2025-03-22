وزير التعليم العالي يُعلن عن فتح دكتوراه إستثنائية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطلاق مسابقة دكتوراه إستثنائية، تتضمن 100 منصب.

وحسب ما جاء في صفحة الوزير على فايسبوك، تم تأهيل المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالشراكة مع مراكز البحث ذات الصلة، لفتح 100 منصب، لضمان التكوين لنيل شهادة دكتوراه عن طريق مسابقة وطنية.

ويأتي ذلك، بهذف تعزيز الرؤية التنموية للدولة 2024-2029 في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصين بالإنتاج الحيواني وتغذية الحيوانات المنتجة.

ويتمثل الهدف العملياتي، هو الوصول للإكتفاء الذاتي الوطني في الانتاج الحيواني، “المواشي، الأبقار..”، وتغذية الحيوانات المنتجة.

ويتم إيداع طلب الترشح وتأكيد التخصصات للمترشحين حصريا عبر المنصة الرقمية وبصفر ورقة إبتداء من 7 إلى 13 أفريل 2025.

وسيكون التسجيل عبر الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/doctorat_ensv_ensa_cr