وزير التكوين للنهار أونلاين: أغلب المستفيدين من منحة البطالة تكونوا في الفلاحة

تلقى أغلب الشباب البطال المستفيد من منحة البطالة، تكوينات في المجال الفلاحي. قبل توجيههم لعالم الشغل تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي تصريح خص به “النهار أونلاين”، قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي. أن نسبة كبيرة من الشباب المستفيد من منحة البطالة. قد تلقوا تكوينات معمقة في المجال الفلاحي قبل حيازتهم لشهادات. وتوجيههم لعالم الشغل “قطاع الفلاحة احتل الصدارة مقارنة بالقطاعات الأخرى عبر مختلف مراكزنا الموزعة عبر ربوع الوطن”.

وفي معرض حديثه، أشار الوزير إلى أن الشباب المكون في هذا المجال. أبدى ارتياحه لطريقة التكوين كما التمسوا منا امكانية تمديد فترة التكوين.

وتزامن نصريح ياسين مرابي واستفادة الشباب البطال من المنحة الجديدة. التي رفعت قيمتها من اثنى عشر ألف الى خمسة ألف دينار بقرار من رئيس الجمهورية.

وأعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مؤخرا أن صب المنحة الجديدة يكون في الثامن والعشرين من كل شهر.