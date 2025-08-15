وزير الثقافة يُعزي في وفاة المخرج نور الدين بن عمر

تلقى وزير الثقافة والفنون، زُهير بٓللو، نبأ وفاة المخرج السينمائي والتلفزيوني القدير “نور الدين بن عمر” أحد أعلام الإبداع الجزائري.

ورحل المخرج، بعد مسيرة ثرية امتدت لعقود، قدم خلالها أعمالا مسرحية وتلفزيونية ووثائقية خالدة. وأسهم في اكتشاف وصقل مواهب فنية تركت بصمتها في المشهد الثقافي الوطني.

وقدم الوزير، تعازيه الخالصة في وفاة الراحل، وكتب: “لقد فقدت الجزائر برحيله قامة فنية أصيلة. سخرت موهبتها للحفاظ على التراث الفني وتعزيز الهوية الثقافية. وطبعت ذاكرة الأجيال بإبداع صادق وعطاء متواصل”.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وأهله وذويه. وإلى الأسرة الثقافية والفنية كافة. سائلًا المولى، عزّ وجل، أن يتغمده بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.