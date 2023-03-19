وزير الخارجية:”من محاسن الصدف أن أستهل مهامي بالاحتفال بعيد النصر”

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف والأمين العام للوزارة، عمار بلاني ، على أحياء الذكرى الحادية والستين ليوم النصر الموافق لــ 19 مارس 2023، تحت شعار “ذكرى النصر .. عزم، اتحاد وانتصار”.

وفي تغريدة له على حسابه بتويتر، قال الوزير عطاف إنه “من محاسن الصدف أن أستهل مهامي بالاحتفال بعيد النصر كمحطة تاريخية مباركة”.

وأضاف وزير الخارجية الجديد “نستحضر فيها أمجاد أسلافنا الدبلوماسيين الثوريين ونجدد العهد بمواصلة العمل على نهجهم القويم لتحقيق المزيد من الانتصارات وفق الأهداف الاستراتيجية التي حددها السيد رئيس الجمهورية”.

وختم عطاف قائلا: “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.