وزير الخارجية الأمريكي: إيران باتت أبعد بكثير عن صنع سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن إيران باتت “أبعد بكثير” عن صنع وامتلاك سلاح نووي بعد الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية.

وجاء ذلك في مقابلة مع موقع “بوليتيكو”، الأربعاء، خلال تواجده بمدينة لاهاي الهولندية لحضور قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

حيث أشار روبيو إلى أن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بعدة منشآت إيرانية، مضيفًا: “النتيجة هي أنهم الآن. أبعد بكثير عن تطوير سلاح نووي مقارنة بما كانوا عليه قبل الهجوم”.

ووصف روبيو التقارير الإعلامية التي تقول إن الهجوم الأمريكي لم يمنع تماماً قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، بأنها “خاطئة”. مؤكداً أن التقارير الإعلامية لا تعكس ما جرى على أرض الواقع بشكل دقيق.

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