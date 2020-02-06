 وزير الخارجية الأمريكي في زيارة خاصة لست دول

سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إلى ألمانيا والسنغال وأنغولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في الفترة ما بين 13 و22 فيفري.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، سيصل بومبيو إلى ميونيخ، ألمانيا، يوم الجمعة 14 فيفري، حيث سيترأس الوفد الأمريكي إلى مؤتمر ميونيخ الأمني.

وأثناء وجوده هناك، سيلقي الوزير الأمريكي كلمة في المؤتمر ويلتقي بنظرائه وكبار القادة والمسؤولين لمناقشة الأولويات الأمنية.

بعد ذلك، سيسافر الوزير إلى داكار، السنغال، حيث سيمضي يومي 15 و16 فيفري، يلتقي خلالهما بالرئيس ماكي سال ووزير الخارجية أمادو با، لمناقشة كيفية تعميق الشراكات الأمنية والاقتصادية القوية.

ثمّ سيتوجه إلى لواندا، أنغولا، في 17 فيفري، حيث سيلتقي بالرئيس جواو لورنسو ووزير الخارجية مانويل أوغستو، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود أنغولا في مكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية.

وسيلتقي أيضًا مع الأطراف الاقتصادية المعنية ومجتمع الشركات والأعمال لمناقشة مكافحة الفساد وتنمية فرص التجارة والاستثمار الثنائية.

بعد لواندا، سينتقل الوزير إلى أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 17 إلى 19 فيفري. وسيلتقي برئيس الوزراء آبي أحمد والرئيسة سهلي ورق زودي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخية لإثيوبيا.

كما سيلتقي الوزير بومبيو برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، ويلقي كلمة.

أخيرًا، سيسافر الوزير إلى الشرق الأوسط، حيث سيزور الرياض في الفترة من 19 إلى 21 فيفري، لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية – بما في ذلك إيران واليمن وحقوق الإنسان – مع القيادة السعودية.

لينتقل بعدها إلى سلطنة عُمان ليقدم تعازيه في وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد ولقاء السلطان هيثم بن طارق للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة الثابتة مع السلطنة.