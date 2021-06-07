وزير الخارجية الأمريكي: مصممون على معرفة أصول وباء كورونا

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وزير الخارجية الأمريكي: مصممون على معرفة أصول وباء كورونا
بقلم نسرين محفوف

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن. مصممة على الوصول لحقيقة أصول فيروس كورونا. وأوضح بلينكن في حديث لبرنامج “أكسيوس أون أتش بي أو”، أن الصين لم تمنح الشفافية الكاملة حول أصل فيروس كورونا.

وقد دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوما حول منشأ فيروس كورونا. وقال بلينكن إنه إذا كانت الصين “تزعم أنها لاعب دولي مسؤول”، فسيتعين عليها “بذل كل ما في وسعها لتوفير كل المعلومات التي لديها للتأكد من منع حدوث ذلك مرة أخرى”.


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