وزير الخارجية الإماراتي يحل غدا بالجزائر

يحل وزير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غدا بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الخارجية، يقوم يجري وزير الخارجية الإماراتي محادثات مع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

وتندرج هذه الزيارة في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وستسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده و دراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار.

كما ستشكل هذه الزيارة فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وسيحظى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باستقبال من قبل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية وكذلك من طرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد.