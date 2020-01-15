وزير الخارجية الإيراني: لسنا مهتمين بالتفاوض مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، “لسنا مهتمين بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأفاد ظريف، نقلا عن وسائل إعلام دولية، أن إيران وجهت رسالة لأمريكا عبر السويسريين ليلة الهجوم الصاروخي في العراق، مفادها أنه دفاع عن النفس، مضيفا ” لسنا مهتمين بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح ظريف أن “ترامب أمر بقتل سليماني منذ 7 أشهر”، وأكد “لم نطلب إنسحاب القوات الأمريكية من العراق”.

وأضاف ظريف قائلا “إن اقتصاد إيران عانى دون أي ذنب من جانب إيران في العامين الماضيين”.

وأكد في السياق ذاته “سنرد على رسالة من 3 دول أوروبية بشأن الإتفاق النووي”.