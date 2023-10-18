وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني

دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني، كما أشار كذلك إلى ضرورة طرد سفراء النظام المجرم من الدول التي لها علاقات معه.

وقال وزير الخارجية الإيراني: “نطالب الضمائر الحرة والدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية ضد ممارسات الإبادة الجماعية. في غزة كما نطالب بفرض حظر نفطي على الكيان الصهيوني وطرد سفراء الكيان من الدول التي لها علاقات مع المحتل. كما نطالب بتأسيس فريق حقوقي من المحامين الإسلاميين دعما للشعب الفلسطيني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وتوفير الأرضية لمحاكمة الكيان الغاصب في المحاكم الدولية”، بحسب ما نقلته “بريس تي في”.

وجاءت الدعوة بعد الضربة الصاروخية التي أطلقها جيش الكيان الصهيوني على مستشفى “المعمداني” في قطاع غزة. والتي خلقت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.