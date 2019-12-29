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وزير الخارجية التركي: إنفلات الأمن بليبيا ستأتي تبعاته على الدول المجاورة

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وزير الخارجية التركي: إنفلات الأمن بليبيا ستأتي تبعاته على الدول المجاورة
بقلم فيصل زيان بوزيان

قال وزير خارجية تركي،مولود جاويش، أن الإنفلات الأمني في ليبيا سيعيد السيناريو السوري.

وأكد المسؤول التركي أن هذا الأمر الذي جعله يعمل بوتيرة متسارعة للحصول على الموافقة لإرسال قوات الجيش التركي هناك.

وصرح جاويش أوغلو،خلال إجتماع الحزب الحاكم في البلاد،إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سوريا، فإن الدور سيأتي على الدول المجاورة لها.

وشدد المتحدث، على ضرورة الإلتزام بالإتفاق العسكري والأمني المبرم بين ليبيا وتركيا لمنع انقسام ليبيا وإنفلات الأمن فيها.

وحسب وكالة رويترز، كشف الرئيس أردوغان على رغبته في حصول حكومته على ترخيص من البرلمان لإرسال القوات المسلحة للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف الأمم المتحدة ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر المدعوم من مصر الإمارات


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