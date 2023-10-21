وزير الخارجية التركي: الطريق الصحيح يبدأ من وقف العنف وإيصال المساعدات إلى غزة

قال هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، اليوم السبت، أن وضع شروط لإدخال المساعدات إلى غزة مخالف للقانون الدولي. والأعراف الإنسانية، ويجب أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي والسماح بإيصال المساعدات. مؤكدا أن تركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ من وقف العنف وإيصال هذه المساعدات.

وخلال كلمته في قمة القاهرة الدولية للسلام قال الوزير التركي “المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا. من أجل مواجهة هذا المنعطف الخطير، ويجب على إسرائيل وقف الأعمال العدائية. والتوقف عن شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني وتم الهجوم على المستشفيات، وعدم دخول المساعدات. وهذه سياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وأن يكون هناك طرف فلسطيني يجب حمايته”.

وأضاف: “علينا الالتزام بالقانون الدولي واحترام القيم وحتى الآن إسرائيل استفدت من الإخفاقات الكثيرة. وتستفيد من المواقف الحالية، ولا تتسامح مع حق الشعب الفلسطيني، وتم استهداف المدنيين في كل مكان داخل فلسطين”.

في ختام كلمته قال وزير الخارجية التركي: “معاناة الشعب الفلسطيني تستمر ويجب أن لا نسمح بالمزيد من هذه الأزمة. ويجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في المنطقة. وتركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ بوقف أعمال العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والعودة إلى مسار السلام .القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر ضروري، والجميع يتفق هذا الأمور ويجب أن نبدأ بالتنفيذ فورا. وتركيا ملتزمة بتحمل المسئولية لحماية الشعب الفلسطيني واشكر جمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث العظيم”.