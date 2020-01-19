وزير الخارجية التركي: هناك حاجة لوقف إطلاق نار عاجل في ليبيا

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في ليبيا والعودة بعد ذلك إلى العملية السياسية.

وقال تشاووش أوغلو إن “تركيا تدعم مؤتمر برلين منذ البداية وشاركت في جميع أعمال التحضير له”.

وأضاف: “لا ننتظر أن تُحل جميع المشكلات من خلال مؤتمر واحد فقط، لكن يجب علينا أن نواصل جهودنا”.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، وأنه ينبغي مواصلة الجهود لضمان مشاركة الجميع في العملية السياسية.

وأكّد الوزير التركي على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، مبينا أن “أي وقف إطلاق نار دائم ومستدام في لبييا ستعقبه عملية سياسية دائمة ومستدامة”.